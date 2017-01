Papa Francisc: Sa nu credeti in astrologi si clarvazatori

In cadrul Audientei generale desfasurate in Sala Paul al VI-lea de la Vatican, Papa Francisc a abordat trei subiecte care au retinut atentia ziaristilor. Printre ele si despre “naivitatea stupida” a celor care cred in clarvazatori sau astrologi.

Iata ce sustine Papa Francisc:

1. Chiar si grija exagerata pentru „forma fizica” poate fi astazi idolatrie capabila „sa sacrifice orice”, inclusiv viata unui copil si a dat exemplul unei argentinience care a avortat spre a-si mentine frumusetea fizica.

2. Papa Francisc a vorbit, de asemenea, despre naivitatea stupida a celor ce recurg la clarvazatori, astrologi, ghicitori, pomenind o scena dintr-un film neorealist celebru: Miracol la Milano, regizat de Vittorio De Sica.

3. Audientele mele sunt gratuite, a mai spus Papa, atat cele din aceasta Aula, cat si cele din Piata San Pietro. Reamintesc lucrul acesta, intrucat exista smecheri care vand asa-zise bilete – desigur, false – pentru intalnirile mele publice cu credinciosii.