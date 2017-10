Papa Francisc: Raiul nu este un loc de basm!

In timpul audientei generale din Piata Sf. Petru, Suveranul Pontif a abordat diferit imaginea Raiului drept “un loc de basm”, nuantand, prizat de public, ca mai degraba este „imbratisarea Domnului”.

“Raiul nu este un loc de basm si nici o gradina fermecata. Raiul este imbratisarea lui Dumnezeu. Iubirea infinita in care intram gratie lui Hristos care a murit pe Cruce pentru noi”, a spus Papa Francisc, ascultat intr-o liniste mormantala de miile de oameni aflati in piata Cetatii Vaticanului. “Iisus Hristos ne vine alaturi pentru a ne duce in cel mai frumos loc care exista.(…) Vrea sa ne duca acolo cu tot ceea ce am realizat, putin sau bun, in viata noastra”, a adaugat Francisc. Sfantul patinte a asigurat ca, daca avem credinta, “nu ne mai este frica de moarte si putem parasi aceasta lume in liniste si incredere”. Inaltul pontif a citat exemplul talharului crucificat alaturi de Iisus care “ne aminteste adevarata noastra conditie in fata lui Dumnezeu: ca suntem fiii lui si ca vine sa ne intalneasca avand pentru noi compasiune”. “Nu exista om, rau sau bun in viata lui, caruia Domnul sa nu-i dea iertare, daca se pocaieste. In fata lui Dumnezeu ne prezentam toti, cu mainile goale, dar sperand sa primim milostivirea Lui”, si-a incheiat discursul papa.