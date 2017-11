Papa Francisc, pe teren minat

Suveranul pontif a sosit ieri in Birmania, o vizita ce se anunta delicata intr-o tara majoritar budista care este acuzata recent de ”epurare etnica” a minoritatii musulmane Rohingyas. Papa va vizita apoi Bangladesh, unde se afla sute de mii de membri ai minoritatii musulmane.

”In timp ce ma pregatesc sa vizitez Myanmar si Bangladesh, vreau sa transmit celor doua popoare salutul meu de prietenie”, a lansat Papa Francisc pe Twitter, folosind numele de Myanmar in loc de Birmania. 620.000 de etnici rohingyas au fugit din vestul Birmaniei pentru a se refugia in Banglandesh, pentru a scapa de o campanie de represiune dusa de armata birmaneza si calificata drept epurare etnica de catre ONU. Papa Francisc a denuntat tratamentul sever rezervat ”fratilor rohingyas”, cu riscul sa provoace, aflat in Birmania, iritarea bajoritatii budiste. Suveranul pontif s-a intalnit si cu seful armatei, generalul Min Aung Hlaing, care este acuzat de aparatorii drepturilor omului ca se afla la originea acestor epurari etnice. Cei doi “au discutat despre marea responsabilitate a autoritatilor acestei tari in aceste vremuri de tranzitie”, a mentionat purtatorul de cuvant al Vaticanului. Intalnirea ii permite lui Min sa fie interlocutor de prim-plan al Papei, devansand intalnirea prevazuta pentru marti intre capul bisericii romano-catolice si lidera civila birmana, laureata Premiului Nobel pentru Pace Aung San Suu Kyi.