Papa Francisc, membru de onoare al Academiei Romane

Papa Francisc a acceptat sa fie membru de onoare al Academiei Romane. Invitatia a fost inaintata de delegatia oficiala a Academiei Romane, in timpul audientei private acordata de Papa Francisc ieri, in Cetatea Sfantului Scaun.

Delegatia Academiei Romane i-a oferit Papei Francisc un album al Academiei, precum si Vechiul Testament, in traducerea lui Nicolae Milescu. Papa Francisc este al doilea Suveran Pontif al Bisericii Catolice ales membru de onoare al Academiei Romane, dupa Ioan Paul al II-lea, devenit membru de onoare al inaltului for de stiinta si de cultura in anul 2001. Acceptul Papei a fost comunicat de catre Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti: “Suveranul Pontif a acceptat «din prietenie pentru Romania» inalta onoare oferita de Academia Romana, insemnele academice urmand a fi trimise la Sfantul Scaun prin Nuntiatura Apostolica”. Delegatia Academiei Romane a fost condusa de Acad. Ionel Valentin Vlad – presedintele Academiei, fiind formata din Acad. Cristian Hera – vicepresedinte, Acad. Victor Spinei – vicepresedinte, Acad. Bogdan Simionescu – vicepresedinte, Acad. Victor Voicu – secretar general. Academicienii romani au fost insotiti de IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice, membru de onoare al Academiei Romane”.