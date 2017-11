Papa Francisc: Cand ma rog, uneori adorm

Suveranul Pontif a marturisit ca uneori il ia somnul cand se roaga, dar sustine ca pana si sfintii sunt cunoscuti ca mai atipesc. Cumva firesc, pentru o persoana in varsta de 80 de ani care adoarme in fiecare seara de la ora 21:00 si se trezeste la ora 4:00.

“Si eu cand ma rog, uneori adorm. Sfanta Tereza a facut si ea asta.”, a spus Papa Francisc intr-un episod al postului catolic italianTV 2000. Spontan si plin de umor la intalnirile cu credinciosi, Francisc adopta o mimica grava atunci cand se roaga si poate fi vazut deseori inchizand ochii pentru perioade lungi. Totusi, surse ale Vaticanului au mentionat ca, datorita programului solicitant, papa doarme putin dupa pranz. Jorge Mario Bergoglio, nascut la Buenos Aires, in 1936, este primul papa latin-american care conduce Biserica Catolica, dupa papa Grigore al III-lea. Desi la inceput a fost considerat nepotrivit pentru aceasta functie importanta, Papa Francisc a devenit mai popular decat orice lider planetar, inclusiv in Romania, unde este simpatizat de peste 65% dintre cetateni. Suveranului Pontif ii plac filmele neorealismului Italian, vorbeste cursiv patru limbi straine si este fan al echipei argentiniene San Lorenzo de Almagro. Este primul papa care a aparut pe coperta revistei Rolling Stone, si a fost desemnat, in 2013 de Time drept personalitatea anului.