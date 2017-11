Pantaloni pentru gurmanzi

Special pentru Ziua Recunostintei, cand familiile americane se reunesc in jurul meselor imbelsugate, o companie americana a lansat un model de pantaloni.

Acestia sunt destinati celor care vor infuleca mai multa friptura de curcan si placinte decat pot duce. Piesa vestimentara unisex cu banda elastica se ajusteaza pe pantecul din calea-afara de burdusit. Pantalonii sunt scosi la vanzare cu 20 de dolari perechea si, chiar daca unora le poate parea o gluma discutabila, producatorul a fost imediat asaltat de cereri. Fabricantul a promis ca va dona 10.000 de dolari din vanzari unei asociatii de caritate destinate nevoiasilor. Ziua Recunostintei este o sarbatoare de multumire catre Dumnezeu pentru recoltele bogate din anul respectiv. Aceasta sarbatoare a fost preluata, in SUA, de primii colonisti sositi in “Lumea Noua” si sarbatorita pentru prima data in anul 1621, ca semn de recunostinta fata de recolta miraculoasa obtinuta. Abia dupa cateva secole, in decembrie 1941, Congresul SUA a adoptat o rezolutie prin care a 4-a zi de joi din noiembrie devine oficial sarbatoare nationala a SUA.