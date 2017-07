Pana sa dea, Guvernul ia

Dupa ce au promis medicilor euroi fara numar, pesedistii au inceput prin a le lua medicilor rezidenti bursa lunara, in valoare de 670 de lei.

Minunata lege a salarizarii are un debut bun de Radio Erevan si asta pentru ca in loc sa le dea bani in plus tuturor medicilor ii lasa pe rezidenti fara aproape sapte milioane de lei vechi pe luna. Sau fara vreo 150 de euro, ca sa ramanem la moneda in care PSD si-a facut promisiunile. Cum odata cu adoptarea noii legi nu mai exista baza legala pentru acordarea bursei catre medicii stagiari, acestia au fost deja anuntati ca, pana sa se vada cu lefuri majorate in buzunare, sigur este ca s-au lins pe bot de 670 de lei lunar – bani de care beneficiau medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti din unitatile sanitare de stat ale caror salarii/solde lunare erau mai mici de 3.000 lei. Gafa actualei puterii este sanctionata de Platforma Romania 100 (organizatia lui Dacian Ciolos – n.r.), in numele careia fostul ministru tehnocrat al Sanatatii, Vlad Voiculescu, cere lamuriri ”Guvernului PSD-ALDE”, la pachet cu solicitarea de a ”corecta de urgenta aceasta eroare”, in caz contrar fiind evident ca este vorba despre un nou ”semn al incompetentei acestei guvernari toxice”.