Pana de curent in Capitala. Mai multe zone, afectate

Probleme in alimentarea cu electricitate in cateva zone ale Capitalei, miercuri dupa-amiaza.

UPDATE 4: Reprezentantii Transelectrica au revenit cu un mesaj, prin care anunta remedierea avariei si prezinta scuze consumatorilor. “Pana la ora 17.40 au fost realimentati in mod operativ toti consumatorii afectati. In acest moment se lucreaza la identificarea cauzei care a condus la producerea avariei. Le cerem scuze tuturor consumatorilor afectati de avaria inregistrata in reteaua Transelectrica”, suna mesajul postat pe pagina de facebook a companiei.

UPDATE 3: In cazul de fata, si reprezentantii Enel au transmis un anunt. “In dupa-amiaza zilei de 1 noiembrie 2017, a aparut un defect in reteaua de electricitate din zona Bucuresti, nu in instalatiile E-Distributie Muntenia. Aceasta a afectat alimentarea unor statii de transformare operate de E-Distributie Muntenia in partea de nord si de est a Bucurestiului. E-Distributie Muntenia lucreaza pentru alimentarea clientilor, fie cu ajutorul sistemelor automate fie prin manevre de telecontrol”, se mentioneaza intr-o declaratie remisa redactiei.

UPDATE 2: Pana de curent a cauza si probleme cu iluminatul catorva peroane de metrou. Compania de transport in comun de subteran asigura, insa, ca nu a fost afectat parcursul garniturilor. “Urmare a penei de curent inregistrata astazi in Bucuresti, Metrorex face precizarea ca au existat probleme cu iluminatul peroanelor in statiile Iancului si Pipera. Problemele au fost remediate. Circulatia trenurilor de metrou nu a fost afectata”, una comunicatul facut public dinspre Metrorex.

UPDATE: Reprezentantii Transelectrica au confirmat aceasta problema, transmitand ca se fac eforturi pentru remedierea ei. “Miercuri, 1 noiembrie, la ora 16.44, s-a inregistrat o avarie in reteaua Transelectrica, fiind afectate mai multe cartiere din zona de est si de nord a Capitalei. In acest moment, se lucreaza pentru realimentarea cat mai rapida a tuturor consumatorilor afectati”, suna anuntul facut public din directia companiei.

————-

Cateva cartiere din Bucuresti, dar si o zona din Ilfov ar fi afectate, la momentul de fata de o cadere de curent.

Sunt in bezna, la momentul de fata, zona de nord a Capitalei, dar ar fi probleme si in cartiere de pe raza sectorului 2.

Ramane de vazut cand anume se va reusi remedierea problemei, avand in vedere ca e o ora la care multi bucuresteni se pregatesc sa plece de la serviciu- cu metroul sau masina, existand informatii ca pana ar fi taiat lumina in cateva statii de mtrou, dar si ca ar fi semafoare nefunctionale.