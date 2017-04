Pamela Anderson: SUA, Franta si Anglia sa faca sex in grup

Alegerile din Franta si din Regatul Unit, dar si politica externa a lui Trump, au inspirat-o pe diva americana sa creeze un poem potrivit caruia problemele internationale se pot rezolva in pat, intr-un melange a trois.

Provocarile geopoliticii nu o lasa indiferenta pe fosta deveda din Baywatch, care a gasit de cuviinta sa-si puna la bataie inspiratia pentru a rezolva ”relatiile delicate” intre marile puteri mondiale, intr-un poem intitulat ”I Like How You Resist Me”. In care, intai de toate, sfatuieste Franta, oarecum incalcit, cum sa abordeze turul doi al alegerilor prezidentiale. ”Francezii vor ajunge in punctul in care conversatiile despre politica vor lua o turnura romantica. Va fi o lupta romantica”, a scris Pamela, evocand ”libertatea de expresie” si ”democratia”.Pe scurt, a sugerat Anderson, toate problemele se pot rezolva in pat, chiar daca, in opinia ei, Washington ar fi ”un amant prost” pentru ca ”a spionat Londra”. ”Nu trebuie sa uitam cum se face dragoste dar trebuie sa uitam cum se face razboi. Nu, fara razboi, fara ziduri intre tari”, se arata in mesajul Pamelei, al carui destinatari sunt Donald Trump, premierul britanic Theresa May si…cine o fi la Elysee. Ea a explicat tonul oarecum frivol al poemului printr-o paralela intre ”experientele sale” cu Julian Assange si relatiile dintre cele trei tari.

