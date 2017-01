Pamantul dispare in octombrie 2017

David Meade este autorul cartii ”Planet X – The 2017 Arrival”, in care povesteste cum va disparea Terra in toamna acestui an.

Autorul cartii conspirationiste Planet X – The 2017 Arrival sustine ca o stea, pe care o numeste geamana Soarelui, vine spre Sistemul Solar din polul sud al Galaxiei, aducand cu sine 7 obiecte ceresti, printre care si celebra planeta Nibiru, despre care spune ca se va ciocni de Terra. Acest eveniment ar trebui sa se intample in octombrie 2017, dupa spusele autorului. In contextul traiectoriei sale dinspre polul sud, acesta dezvaluie ca „acest lucru face observarea dificila, trebuie sa zbori la mare altitudine peste America de Sud cu o camera excelenta”. Autorul sustine ca in cartea sa aduce dovezi stiintifice, dar unii critici sustin ca acestea se transforma in argumente religioase. Un critic spune ca „pe site-ul autorului se concentreaza pe fapte, stiinta si „dovezi” astronomice pentru a atrage unii cititori, dar dupa cateva zeci de pagini incepe sa devina religios pentru aproape 40 de pagini, mai mult de o treime din carte, aducand in discutie viziuni si vise”. Acesta continua, dezvaluind ca „autorul mentioneaza de un numar de ori cum unele lucruri sunt «fapte» pentru ca «Dumnezeu a zis asa in Biblie»” si vorbeste iar si iar despre Judecata de Apoi. S-a mai prezis ca Nibiru va lovi Terra in septembrie 2015. Apoi in decembrie acelasi an. S-a spus si ca va lovi planeta in decembrie 2012 pentru a coincide cu calendarul mayas. Chiar inainte de toate acestea, s-a mai spus ca va distruge Pamantul in 2003.