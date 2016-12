Pacientii tratati de doctorite traiesc mai mult

Bolnavii spitalizati in varsta de 65 de ani si peste au un risc mai mic de deces dupa internare in cazul in care sunt ingrijiti de medici de sex feminin, potrivit unui studiu de amploare efectuat in Statele Unite.

Aceasta este prima cercetare de acest gen care documenteaza diferentele dintre efectul tratamentelor aplicate de femeile doctor si de barbatii doctor in cazul pacientilor spitalizati in unitatile medicale din Statele Unite, se arata pe site-ul universitatii. Studii anterioare au identificat diferente intre practica medicilor de sex masculin si a celor de sex feminin — spre exemplu, femeile medic s-au dovedit mai inclinate sa respecte orientarile clinice si sa adopte o atitudine centrata pe comunicarea cu pacientul. In cadrul acestui studiu, oamenii de stiinta au analizat date de la peste un milion de beneficiari ai sistemului Medicare cu varste de 65 de ani si peste, internati in spital si tratati de medici internisti in perioada 2011 si 2014. Cercetatorii au descoperit ca pacientii tratati de medici femei aveau un risc cu 4% mai mic de deces prematur si cu 5% mai putine sanse de a fi reinternati la 30 de zile dupa o externare.

„Trebuie sa intelegem de ce doctorii femei au o rata a mortalitatii pacientilor mai scazuta asa incat toti pacientii sa poata avea cele mai bune rezultate, indiferent de sexul medicului lor”, a declarat Ashish Jha, director al Harvard Global Health Institute. In Statele Unite, circa o treime dintre medicii practicieni sunt femei.