Orban zboara. Pe urmele lui Gadea!

Penelistii isi iau zborul spre America in speranta ca acolo se va deschide o usa si pentru debila noastra opozitie.

Conform anuntului oficial facut de liberali, Ludovic Orban va descinde in SUA insotit de Ben Oni Ardelean, Robert Sighiartau si Viorel Badea – respectiv de un vicepresedinte si de secretarul general al partidului plus un senator PNL responsabil si cu romanii din diaspora. Toti acestia s-au declarat interesati de dezvoltarea accentuata a relatiilor bilaterale Romania – SUA si de aprofundarea relatiei cu diaspora noastra din America iar vizita se va derula in perioada 10 – 19 noiembrie.

PNL, aburit din nou pe filiera “frate intru Hristos”

Mult mai interesant este insa ce se spune off the record, ca tot vorbim de americani. Neoficial asadar se spune ca marile sperante nutrite de Orban sunt desarte din start si asta pentru ca Ben Oni Ardelean (”tartorele” organizatorilor via comunitatea penticostalilor) nu a putut forta poarta Casei Albe ci a reusit doar sa aranjeze niste intalniri cu secretari de stat. Nivel de la care niciun partid nu poate lua lumina de la ”marele licurici”. Iar daca vizita este de nivel secund, bine pentru PNL este ca nu partidul va suporta costurile, despre acestea spunandu-se ca vor fi acoperite tot pe filiera Ardelean. Varianta de-a dreptul salutara pentru PNL-ul ajuns falit dupa campaniile electorale din 2016, proba in acest sens stand si renuntarea la binecunoscutul sediu din Bulevardul Aviatorilor pe motiv ca pastrarea acestuia era ”prea costisitoare”. Chiar daca nu PNL plateste, plecarea liderului in America pe mana lui Ben Oni Ardelean surprinde totusi. Si asta pentru ca acelasi Ardelean, ajutat tot de penticostali, a dus-o pe malurile Potomacului si pe Alina Gorghiu, atunci cand acesta se juca de-a sefa PNL. Companion in vizita americaneasca Gorghiu l-a avut atunci pe Mihai Gadea – un alt ”frate intru Hristos” sponsorizat de darnicul Ardelean. Chiar daca era vorba doar de frati, se vede ca politica se face pe alti bani decat cei spanzurati de Ben Oni Ardelean, motiv pentru care Gorghiu s-a ales doar cu placuta companie a lui Gadea. Spre deosebire de Orban, care nici macar aceasta placere se pare ca o nu va avea.

Pana sa-i toace pe pesedistii, Orban duce un razboi cu liberalii

Nemultumit de opozitia moale facuta de penelisti la televizor, liderul PNL a amenintat cu excluderea de pe lista comunicatorilor partidului a liberalilor care trateaza cu manusi puterea PSD-ALDE. In plus, Orban i-a avertizat pe amatorii de non-combat cu PSD ca vor fi rasi de pe viitoarele liste PNL de la toate alegerile (europarlamentare, parlamentare, locale) daca nu renunta la ”pacturile” incheiate cu social-democratii si nu trec rapid la actiuni de ”opozitie dura”. In prezent, primele trei locuri pe lista liberalilor ”colaborationisti” sunt ocupate de senatorul Daniel Zamfir, de liderul PNL sector 3 Florin Alexe si de vicepresedintele PNL Virgil Guran.