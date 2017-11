Orban, victorie pe mana lui Ponta

Castigarea primariei municipiului Deva de catre candidatul liberal i-a dat aripi lui Ludovic Orban. Asta desi rautaciosi spun ca nu PNL ci Victor Ponta este de fapt cel care a rupt, duminica, gatul PSD-ului.

”Este o victorie imensa a PNL si un mare castig pentru deveni”, a salutat exuberant Ludovic Orban, pe Facebook, victoria lui Nicolae Florin Oancea la alegerile partiale din 5 noiembrie. O victorie confirmata rapid de BEC din moment ce Oancea a obtinut 42% din voturile exprimate iar urmatorul clasat, pesedistul Petru Marginean, a adunat doar 25 de procente. Cum Deva nu face parte din randul ”citadelelor rosii”, reusita PNL este de natura a ridica moralul liberalilor dar nu si una care sa rupa gura lumii. Si asta cu atat mai mult cu cat gura lumii este ocupata in prezent cu tocarea rolului avut de ex-pesedistul Victor Ponta in esecul inregistrat la Deva de social-democrati. Concret, Ponta este acuzat ca prin sustinerea, via ProRomania, a candidatului independent Marius Blendea (ocupantul locului trei la alegerile de duminica) nu a facut altceva decat sa ”rupa” electoratul PSD si asa se explica marea diferenta (17 procente) existenta intre Oancea si Marginean. O diferenta prea mare, ce-i drept, pentru a putea fi digerata de orgoliul unui partid aflat la putere. Revenind la victoriosul Oancea, merita spus ca acesta a ajuns sa fie exmatriculat din facultate, in 2006. An in care Oancea, vice-primar al Devei si masterand la Universitatea “Vasile Goldis”, a gasit de cuviinta sa-si trimita soferul sa dea un examen in locul lui. Soferul s-a achitat cu brio de insarcinare dar cei de la facultate s-au prins iar Oancea a fost amendat cu 1000 de lei si exmatriculat, conform presei vremii.