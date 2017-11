Orban nu-l lasa din catare pe Soros

Premierul conservator maghiar Viktor Orban, care a fost reales duminica in fruntea partidului Fidesz, a insistat ca va continua sa transforme Ungaria de-o maniera ”ireversibila” in ciuda ”propagandei sovietice” a oamenilor lui George Soros.

Cu cinci luni inaintea alegerilor legislative, premierul conservator maghiar care sfideaza regulat UE facand campanie impotriva imigratiei si exercitand si un control asupra justitiei si mass-media, si-a devansat rivalii si pare aproape sigur ca va obtine un al treilea mandat consecutiv. ”Umorile nu privesc schimbarea guvernului in Ungaria, ci mai degraba schimbarea opozitiei”, a declarat Orban , starnind aplauze la congresul Fidesz. Sondajele arata ca stanga va fi probabil invinsa de catre partidul de extrema dreapta Jobbik la scrutinul legislativ. ”Trebuie sa lucram inca patru ani pentru a ne consolida realizarile de pana acum pana la stadiul in care ele vor deveni ireversibile”, a declarat Orban. In varsta de 54 de ani, liderul conservator se bucura de popularitate in Ungaria, in special dupa ce s-a opus intrarii refugiatilor pe teritoriu maghiar, in timpul crizei migratorii din 2015. Orban respinge criticile tarilor occidentale care apreciaza ca politica sa ”etno-nationalista” erodeaza principiile democratice. El estimeaza ca ostilitatile occidentale impotriva sa si a partidului Fidesz fac parte dintr-un complot tesut de finantistul americano-maghiar George Soros, cu a sa retea mondiala de ONG-uri. In discursul sau in fata congresului Fidesz, Orban a declarat ca lupta cu opiniile ”globaliste” care ameninta, potrivit lui, natiunile crestine ale UE si valorile lor morale. ”Anumite tari din Europa au decis sa depaseasca crestinismul si propriul caracter national” si vor ”sa intre intr-o era post-crestina si post-nationala”. ”Pentru a executa proiectele lui Soros, ei vor sa vaneze guvernele care reprezinta interesele nationale de-a lungul teritoriului Europei, care ne includ si pe noi. Ei actioneaza cum faceau agentii agitprop-ului sovietic (propaganda politica in URSS). Dar noi, care suntem vulpi batrane, ii recunoastem dupa miros”, a adaugat Orban.