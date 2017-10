Orban musca din PSD cu dintii altora

E greu de spus daca lui Ludovic Orban ii intoarce cineva cheita sau chiar asa gandeste el. Bine, diferenta n-ar fi foarte mare, dar ideile lui se plaseaza mult sub cota de hazliu cu care ne obisnuisera Alina Gorghiu si Raluca Turcan. Prima ne ameninta ca PNL va castiga toate alegerile, iar a doua declara ca liberalii vor lupta cu toate mijlocele legale impotriva Justitiei. Declaratiile lor, alaturi de alte perle, se gasesc inca pe internet si ar putea completa oricand un capitol din romanul prostiei politice.

Nefericitul, caci nu prea vad cum i-as putea spune, se afla intr-o situatie similara cu a Conventiei Democrate din Romania. A vrut puterea cu orice pret, ca si CDR, a obtinut-o si acum nu mai stie cum sa o foloseasca.

Sa radem cu Brandl si Busoi

De cand a preluat conducerea PNL, partidul lui se scufunda intr-un ritm alert, fara sanse reale de redresare. Spectacolul oferit este cel al unei gaini care nu stie ca nu e vultur, dar sa incapataneaza sa zboare si, dupa zece batai din aripi, vine cu ciocul in tarana. Dupa care o ia de la capat, cu aceeasi pasiune care starneste mila. Numele grele de odinioara acum stau ascunse dupa perdele si pandesc doar momentul in care sa puna mana pe putere. Speranta iluzorie, pentru ca ciolanul partidului e tot mai chel si mai prost cotat la bursa de interese. Ratusca mecanica Busoi recita aceleasi contre penibile pe unde apare, uitand de declaratiile fierbinti facute PSD pe timpul guvernarii USL. Iar Hildegard Brandl, in „neterminarea” ei, nu reuseste decat sa provoace zambete si compasiune la orice emisiune TV ar fi invitata.

Programul de vorbe goale

Lipsit de viziune politica si atins de disperare, Ludovic Orban incearca o relansare a PNL. Una care poate nu ar fi atat de jenanta, pe cat de prost gandita este. Isi indeamna subordonatii sa atace PSD chiar cu oamenii PSD. Nu e vorba de lideri, ci de simpatizanti sau membri. In modul lui simplist de a gasi solutii, bugetarii si pensionarii trebuie convinsi, cu orice pret, ca sunt marii pacaliti ai politicilor social-democrate. S-au promis salarii si pensii mai mari, dar totul a fost o minciuna. PSD nu este capabil sa se tina de promisiuni, PSD a promis bunastare, dar ofera numai amanari si vorbe seci, PSD isi bate joc de parintii si bunicii nostri si tot asa, cu aceleasi tentative dulcege de induiosare a celor mai slabi de inger. Nu stiu cum arata din partid initiativa lui, dar de afara se vede ca o lucratura gandita de un nepriceput, disperat sa ii arate sefului de la Cotroceni ca PNL se zbate. Ca se zbate in prostie nu o spune, insa. Dupa cum nu spune si ce ar putea oferi el si partidul lui, in contrapartida, in lipsa unui program coerent si cu priza la electorat.

Vodevil , neamule, vodevil!

Menestrelul penelist Ludovic este rupt de realitate, oricat ar sustine contrariul. PSD, mare si incapatanat, este recunoscut ca fiind imun la tentative de mituire cu vorbe peneliste, mai ales dupa Marea Schisma din februarie 2014, cand Crin Antonescu a intors tuturor spatele si dus a fost. A incerca sa musti din Dragnea chiar cu dintii PSD nu este un act de subtilitate politica, ci, mai degraba, unul de vodevil. Un spectacol la care te bufneste rasul chiar de la primul cuplet.