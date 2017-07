Orban face cheta in PNL

Noul lider Ludovic Orban vrea sa scape de datoria istorica a partidului buzunarindu-i pe liberali.

PNL taraste dupa el o datorie istorica de 4,5 milioane de euro iar situatia il calca pe nervi pe actualul presedinte. Ca sa poata rezolva problema, Ludovic Orban a decis sa-si oblige sa-si plateasca la zi toate datoriile pe care le au la partid. Cei mai loviti sunt parlamentarii PNL, care pe langa vechile datorii si cotizatia la zi au fost poftiti de Orban sa doneze partidului indemnizatia pe o luna (proaspat majorata!). Daca insa parlamentarii liberali isi vor tine buzunarele cusute, Ludovic Orban are pregatita o varianta de rezerva: aceea de a lua tribut de la toate organizatiile partidului, un tribut marit in cazul filialelor care au primari si/sau presedinti de Consilii Judetene. Concret, aceste organizatii cu rezultate bune la alegerile locale trebuie sa dea la partid 11.000 de lei in timp ce pentru filialele neperformante electoral suma imputata este de doar 7.000 de lei. Cum parlamentarii PNL sunt si ei membri in filiale, acestia vor fi nevoiti in final sa scoata niste bani dar nu o indemnizatie lunara intreaga, asa cum le-a cerut Orban initial.