Orasul vegetarienilor

Veda Village, este un proiect in curs de desfasurare in suburbiile din Sankt Petersburg, proiectat pentru vegetarieni care doresc sa practice acest stil de viata cat or trai ei.

Veda Village isi propune sa devina o comunitate durabila a carei locuitori vor deveni autosuficienti in ceea ce priveste energia, apa, tratarea deseurilor si productia de alimente. Complexul de apartamente va dispune de un centru de yoga, sala de gimnastica, spa, magazine, facilitati de zi, centru de educatie, precum si un restaurant vegetarian. Firesc, prima si cea mai importanta cerinta de a cumpara sau inchiria un apartament aici este sa fii vegetarian. Atentie, clientii vor fi supusi interviurilor agentilor de vanzari si daca nu reusesc sa-i convinga ca sunt adevarati vegetarieni, cererea lor va fi respinsa, pentru ca nu-si permit sa-i supere pe ceilalti locatari cu mirosul de mici pe gratar care ar putea invada atmosfera. De asemenea, fumatul si consumul de alcool in complexul rezidential sunt de asemenea interzise. “Principalul lucru despre acest complex este o oportunitate de a trai si de a evolua impreuna cu oameni asemanatori”, a declarat Maya Podlipskaya, directorul Veda Village. “Daca sunteti vegetarieni, sunteti bineveniti”. Doua dintre cele sapte cladiri de apartamente cu mai multe etaje din Veda Village au fost deja finalizate, altul planificandu-se sa fie finalizat la inceputul anului viitor. Intregul complex va putea gazdui pana la 210 de familii.