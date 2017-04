Oprea o ia pe urmele Bombonicai

Fostul ministru Gabriel Oprea o copiaza pe fosta sotie a lui Liviu Dragnea si cere sesizarea CCR pe tema absentei unui prag valoric in cazul infractiunii de abuz in serviciu.

La fel ca in cazul Bombonicii Dragnea, Curtea Suprema a admis solicitarea lui Oprea si a decis trimiterea sesizarii la Curtea Constitutionala. Ceea ce inseamna ca ambele procese sunt practic suspendate pana cand se va pronunta CCR. In plus, cum Codurile penale sunt in plin proces de modificare, este posibil si ca dosarele sa fie golite de substanta ca urmare a redefinirii infractiunii de abuz in serviciu – speranta nutrita fara doar si poate de Gabriel Oprea din moment ce trage de timp. Spunem asta si pentru ca prejudiciul pus in seama lui Oprea (in dosarul in care este acuzat de achizitionarea, din fondurile DIPI, a unui Audi A8 pentru folos propriu in vremea cand era ministru de Interne – n.r.) este de 410.000 de lei, ceea ce inseamna putin peste 91.000 de euro. Ceea ce inseamna ca legea ar trebui sa instituie un prag valoric ridicol de mic in cazul abuzului de serviciu, daca se doreste scaparea pielii lui Oprea. Concluzia: cea mai buna pentru fostul ministru (si nu numai) este redefinirea abuzului.

