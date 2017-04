Operatiunea salvati berbecul Mircea!

Premiera in medicina veterinara romaneasca: La Spitalului Clinic Veterinar al USAMV Cluj-Napoca a fost efectuata prima hemodializa la rumegatoare din Romania, la un berbec de 120 de kilograme, pe nume Mircea. Animalul, in valoare de 5000 de euro, a fost ulterior operat si se afla internat la sectia de Terapie Intensiva – Nefrologie.

„La Spitalul Veterinar al USAMV Cluj-Napoca a fost adus la inceputul saptamanii, din localitatea Caianu, judetul Cluj, un berbec de patru ani, din rasa turcana, varietatea Breaza de Hateg, care cantareste 120 de kilograme si pe care il cheama Mircea. Este un specimen foarte valoros si din punct de vedere genetic, care se pare ca a costat 5.000 de euro si care s-a prezentat cu imposibilitatea de a urina si o stare generala foarte proasta. In urma investigatiilor am concluzionat ca este vorba despre o trauma renala, un traumatism al rinichiului, care a produs un coagul de sange si a obturat uretra. A venit cu insuficienta renala acuta, astfel ca a intrat direct in dializa, iar evolutia a fost exceptionala. Nu am mai facut asa ceva niciodata, din ce stiu este o premiera nationala si a doua dializa din Europa care se practica la rumegatoare in scop terapeutic”, a declarat medicul Razvan Codea, coordonatorul Sectiei de Nefrologie si Hemodializa de la spitalul clujean.

