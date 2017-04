Operatiune extrem de dificila: se incearca de ore intregi salvarea unui copilas dintr-o fantana/Reactia sefei MAI

Momente foarte dificile pentru rude si eforturi supraomenesti pentru salvatorii ajunsi intr-o localitate din Teleorman pentru a scoate dintr-un put ingust un copil in varsta de nici 2 ani, cazut la o adancime considerabila.

Misiunea de salvare a inceput in urma cu mai multe ore si este in plina desfasurare si la acest moment, in comuna Balta Sarata, din judetul Teleorman. “Micutul (…) este constient si nu se afla in apa, fiind pozitionat pe pompa cu care se scoate apa din put”, din cate au transmis reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

Desfasurarea de forte implica atat echipaje de la Ambulanta, dar si de la IGSU, cat si un spital mobil, “care are in dotare inclusiv tunuri cu aer cald, pentru a mentine o temperatura constanta in fantana, pentru protejarea copilului”, din cate a anuntat MAI.

Din cate se pare, micutul a ajuns in fantana aflata in curtea casei parintesti dupa ce, ramas cateva momente nesupravegheat, a alunecat in gol peste 15 metri.

Cazul a ajuns si in atentia ministrului de Interne, Carmen Dan, care a reactionat public, transmitand urmatorul mesaj, via Facebook: “sprijinim cu echipamente si materiale colegii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din judetul Teleorman care participa la operatiunea de salvare a unui copil de 2 ani cazut intr-o fantana a unei gospodarii din comuna Balta Sarata. Doamne ajuta!”.

sursa foto: IGSU/Facebook

