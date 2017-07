Ontanu, salvat de prescriptia faptelor

Curtea de Apel Bucuresti a decis, ieri,sa inceteze procesul penal pe numele fostul primar al Sectorului 2, Neculai Ontanu, in dosarul in care este acuzat de luare de mita, ca urmare a prescriptiei faptelor. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi contestata in termen de 10 zile, la ICCJ.

Inainte de anuntarea sentintei, judecatorul Damian Dolache, de la Curtea de Apel Bucuresti, a declarat ca a formulat sentinta in urma analizarii sinceritatii denuntatorului, care este, in acest caz, Cristian Borcea. De asemenea, magistratul a sustinut ca a avut in vedere la stabilirea pedepselor si vechimea faptelor. Fostul primar al Sectorului 2 Neculai Ontanu a fost trimis in judecata in iunie 2016 pentru luare de mita. Alaturi de Ontanu a fost trimisa in judecata si Loredana Radu (condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru spalare de bani), avocat, fiind acuzata de complicitate la luare de mita si spalare de bani. In acelasi dosar au fost judecati si Toma Sutru (achitat), la data faptelor secretar al Consiliului local al Sectorului , pentru luare de mita si spalare de bani dar si Aurel Radu (condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru spalare de bani). Potrivit DNA, Neculai Ontanu, “a pretins si a primit in mod indirect, o suprafata totala de teren de 1.500 mp cu o valoare de piata estimata la 1.441.495 euro (pe strada Barbu Vacarescu din sectorul 2 – o zona rezidentiala) si care a fost transferata de denuntator, in mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vanzare-cumparare fictive, catre doua persoane interpuse, indicate de inculpat. Cele doua persoane sunt inculpatii Radu Loredana Claudia si Radu Aurel”.