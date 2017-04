OMV se judeca la Paris cu Romania

Grupul austriac OMV, proprietarul Petrom, a dat in judecata Romania, la Curtea Internationala de Arbitraj, pentru ca statul roman nu a respectat prevederile din contractul de privatizare legate de plata daunelor de mediu.

OMV a actionat in judecata statul roman la data de 7 martie, la Curtea de Arbitraj de la Paris, pentru ca Guvernul nu a platit o parte din cheltuielile legate de poluarea istorica si de dezafectarea sondelor, potrivit datelor care apar in raportul pe 2016 al companiei austriece. “In aprilie 2016, OMV a notificat statul roman cu privire la o serie creante neplatite de partea romana in legatura cu anumite obligatii de dezafectare a unor sonde si de refacere a mediului, in valoare cumulata de aproximativ 34 milioane de euro. Incepand cu data trimiterii acestei notificari, elaborata in baza clauzelor acordului de privatizare, OMV si statul roman au avut la dispozitie 180 de zile pentru a rezolva in mod amiabil neintelegerea. Acest termen a expirat in 19 octombrie 2016, iar pe 7 martie 2017 OMV a initiat procedurile de arbitraj impotriva statului roman, in concordanta cu regulamentele Camerei Internationale de Comert de la Paris”, se mai scrie in raport.