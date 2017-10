Omnia Turism: paguba uriasa, turisti lasati pe drumuri

Situatie exploziva dupa sinuciderea patronului Omnia Turism, agentia a produs cea mai mare paguba in turism dupa 1989, spune chiar ministrul Mircea Titus Dobre.Touroperatorul are conturile blocate, turistii care au pachete cumparate prin Omnia sunt sfatuiti sa ramana acasa, iar pana in prezent pierderile sunt estimate la 7,5 milioane de euro, bani incasati deja de agentie dupa ce a vandut 8300 de pachete pentru anul 2018, in valoare de aproape 11,4 milioane de euro. Pentru perioada 17 octombrie – 31 decembrie 2017 au mai fost incasati 433.000 de euro de la 202 turisti.

In ceea ce-i priveste pe cei 8300 de romani pagubiti, ei ar putea sa-si recupereze abia 10% din banii achitati, asta daca firma va intra in insolventa si, dupa decizia unui executor judecatoresc, activele vor fi impartite. Cum polita de asigurare Omnia Turist acopera numai 50.000 de dolari, o socoteala simpla arata ca din suma impartita la cei 8300 de turisti, fiecare persoana se va alege cu abia 6 euro, estimeaza surse din cadrul operatorilor de turism. Ministrul Dobre a precizat ca ANAF va face un control la agentia de turism, in conditiile in care Omnia, companie prezenta pe piata din 1991, mai avea in conturi doar 30.000 de euro. ”Este un caz unic, pentru ca s-a intamplat dintr-o data”, a spus Mircea Dobre, intr-o conferinta de presa. Cel mai mare pagubit ar fi o agentie de turism, care are de recuperat de la Omnia circa 300.000 de euro, insa ministrul nu a precizat concret despre ce companie este vorba. In prezent sunt 244 de persoane plecate cu Omnia Turism in sejururi din strainatate, din care 158 se afla pe cont propriu, adica trebuie sa-si plateasca singuri cazarea. Ministrul Turismului a anuntat ca va introduce un amendament normativ prin care agentiile de turism sa nu mai poata sa vanda pachete cu mai mult de 12 luni anticipat, acuzand totodata ASF ca intarzie emiterea unui ordin comun privind garanterea pachetelor turistice.

