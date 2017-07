Omenirea va trai „pe credit”!

Totalitatea resurselor pe care planeta poate sa le reinnoiasca intr-un an va fi consumata de oameni incepand din 2 august, prin urmare planeta va trai “pe credit”, pana pe 31 decembrie. Un fenomen, arata Global Footprint Network si WWF, care se produce din ce in ce mai devreme in fiecare an.

Miercuri, 2 august, va fi pentru Pamant „ziua depasirii” („overshoot day”). Incepand cu acea data, omenirea va fi consumat toate resursele pe care planeta noastra poate sa le reinnoiasca intr-un an. Global Footprint a tinut cont in special de amprenta de carbon, resursele consumate pentru pescuit, cresterea animalelor, culturi agricole, constructii si utilizarea apei. „Pentru asigurarea nevoilor noastre, in prezent avem nevoie de echivalentul a 1,7 planete”, transmit cele doua organizatii. Supraconsumul duce la penurii de apa, desertificare, eroziunea solurilor, scaderea productivitatii agricole si a stocurilor de pesti, despaduriri, disparitia speciilor, iar emisiile de gaze cu efect de sera „reprezinta doar ele singure 60% din amprenta noastra ecologica mondiala”. In 2016, „ziua depasirii” s-a produs pe 3 august. Chiar daca ritmul de progresie a incetinit putin in ultimii 10 ani, aceasta data simbolica “continua inexorabil sa avanseze”: aceasta zi a trecut de la sfarsitul lunii septembrie in 1997 la 2 august in acest an. „Ziua depasirii” este considerata un “deficit ecologic” si a inceput sa se manifeste la inceputul anilor 1970.