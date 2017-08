Omenirea e pe duca

Fost astrofizician si profesor de matematica de la Universitatea Arkansas, Daniel Witmer spune ca omenirea mai are de trait intre 100 si 500 de ani.

In articolul publicat in ”International Journal of Astrobiology” pe aceasta tema, Daniel Witmer a prezentat un grafic cu ajutorul caruia a calculat cat va mai rezista omenirea. Conform rezultatelor, civilizatia tehnologica va mai rezista pe Pamant aproximativ 100 de ani iar daca sunt luate in considerare deviatia standard si asimetria graficului indicele calculat de Witmer poate creste pana la maximum 500 de ani. De-a dreptul apocaliptica, ipoteza iminentei disparitii a omenirii este completata de matematicianul american cu o demonstratie din care reiese ca civilizatiile tehnologice care traiesc milioane de ani ar fi extrem de rare. Concluzia: tehnologia de care suntem atat de mandri si de care depinde in prezent viata noastra ne va face in curand felul si asta chiar daca, tot conform spuselor lui Witmer, specia noastra (Homo sapiens) este una dintre cele mai inapoiate din punct de vedere tehnologic din moment ce a reusit sa treaca la cucerirea spatiului cosmic si sa valorifice energia nucleara de abia in ultima suta de ani. In plus, dupa ce ca profitam de ea prea tarziu nici nu o facem prea bine din moment ce tot Daniel Witmer a conchis ca biosfera Pamantului va ajunge sa fie cel mai probabil ”de nelocuit” la momentul disparitiei omenirii.