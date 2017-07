Omenirea, amenintata de o superbacterie ucigasa

Cel putin trei persoane, la nivel mondial, sunt infectate cu tulpini complet netratabile ale unei ”superbacterii” care produce gonoree si care este posibil sa se raspandeasca la alte persoane prin contact sexual, potrivit unui avertisment emis de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

Expertii OMS au anuntat ca nu este decat ”o chestiune de timp” pana cand antibioticele folosite in ultima instanta impotriva gonoreei sa nu mai aiba niciun efect. ”Gonoreea este o bacterie foarte inteligenta”, a declarat Teodora Wi, specialista in reproductie umana la Organizatia Natiunilor Unite. ”De cate ori este introdus un nou tip de antibiotic pentru tratarea ei, aceasta bacterie dezvolta o rezistenta la acesta”, a completat ea. Infectia, care in multe cazuri nu prezinta simptome, poate provoca boala inflamatorie pelvina, sarcina ectopica si infertilitate si poate creste riscul de contactare a virusului HIV. Referindu-se la cele trei cazuri netratabile, doctorita a specificat ca ”acestea sunt cazuri care ii pot infecta pe altii. Pot fi transmise”. ”Iar aceste cazuri ar putea fi doar varful aisbergului din moment ce sistemele de diagnosticare si de raportare ale infectiilor netratabile lipsesc in statele cu venituri scazute, locuri in care de fapt gonoreea este mai frecventa”, a adaugat Wi. ”Pe termen lung, avem nevoie de un vaccin pentru a preveni gonoreea”, a cerut si medicul Marc Sprenger, director al Departamentului pentru rezistenta antimicrobiana din cadrul OMS.