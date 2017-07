Olguta Vasilescu descopera apa calda

Ministresa Muncii, Olguta Vasilescu, recunoaste ca pensiile speciale cocoseaza literalmente fondul de pensii.

Ministrul de resort a confirmat, ieri, corectitudinea datelor livrate de Institutul National de Statistica, care arata ca valoarea totala a celor 100 000 de pensii speciale aflate in plata echivaleaza cu patru milioane de pensii normale – destinate evident romanilor ”de rand”. ”Vrem sa avem toata baza de date pentru a putea corecta sistemul. Altfel, nu putem vorbi despre o lege corecta”, a afirmat Olguta Vasilescu, odata trecut primul soc. Chestia cu o lege ”corecta” este, evident, doar pentru uzul urechilor romanilor naivi, care mai spera ca legea sa fie indreptata. In realitate, chiar daca Vasilescu nu cunostea exact ponderea pensiilor speciale, este politician (parlamentar si primar mai exact) de mult prea mult timp pentru a nu sti cum stau lucrurile. Atunci cand voteaza pensii speciale pentru ei sau pentru diverse categorii (magistrati, militari, servicii secrete, politisti) de la care asteapta contraservicii, politicienii stiu exact ce fac si mai stiu si ca banii vor veni de la bugetul de stat. Unul deja incapabil sa finanteze macar partial refacerea suprastructurii si la un nivel cat de cat decent serviciile medicale si educatia, de exemplu. Alesii stiu cum stau lucrurile dar asta nu-i impiedica sa-si indese salarii si pensii nesimtite in buzunarele lor si ale categoriilor capabile sa le puna bete-n roatele bunastarii personale. Dovada: in timp ce Vasilescu se da de ceasul mortii sa ”corecteze” sistemul, noua lege a salarizarii taman a dublat pensiile speciale destinate parlamentarilor – si nu numai. Ca urmare, uimirile politicienilor in fata nedreptatilor tot de ei instaurate sunt simpla apa de ploaie si cine crede ca lucrurile se vor schimba in bine doar isi intretine o iluzie desarta.