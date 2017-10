Olga Tudorache, pentru ultima oara la Teatrul National

S-a asternut o liniste grea in foaierul Salii Mari a TNB-ului, timp de patru ore, cat a stat acolo sicriul Olgai Tudorache, vegheat de colegii de breasla si de cei care au cunoscut-o si apreciat-o pe Doamna teatrului romanesc.

A interpretat magistral rolul Reginei Mama, pe scena Teatrului National din Capitala. Vineri, a fost adusa pentru ultima oara in foaierul Salii Mari -astfel incat toti cei care au vazut-o in acel spectacol sau in alte productii in care a jucat, de-a lungul unei cariere apreciabile- sa poata veni cu o floare si o lumanare si sa se reculeaga la capataiul Olgai Tudorache.

Sambata, incepand cu ora 11.30, va avea loc la Biserica Kretulescu din Bucuresti, ceremonia funerara, Olga Tudorache urmand sa fie condusa pe ultimul drum la Cimitirul Bellu, din cate au anuntat reprezentantii TNB.

sursa foto: tnb.ro