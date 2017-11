Oficial. Ministerul de Interne propune plafonarea punctului de amenda

O informatie de interes pentru soferi – ministerul condus de Carmen Dan propune, pentru anul viitor, plafonarea valorii punctului de amenda contraventionala in domeniul rutier la valoarea din 2017.

In acest sens, s-a trimis dinspre MAI catre Ministerul Finantelor propunerea de mentinere a valorii punctului de amenda la 145 de lei, cat e un prezent, si pe parcursul anului ce vine, din cate a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne. “In conditiile in care, conform Programului de Guvernare, in anii viitori sunt preconizate cresteri ale salariului minim brut pe economie, pentru a nu genera cresteri excesive ale cuantumului amenzilor raportat la veniturile cetatenilor si la gravitatea faptelor, aceasta masura va fi propusa pentru adoptare in sedinta de Guvern”, a transmis Dajboc, ca motivare pentru propunerea facuta.

Codul Rutier presupune ca un punct-amenda reprezinta 10% din salariul minim brut pe economie.