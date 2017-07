Oficial: banii(chiar)aduc fericirea!

Un studiu din Olanda, Danemarca, SUA si Canada a demonstrat ca intr-adevar banii pot cumpara fericirea. Mai precis, pot cumpara timp liber, un fapt care ne face mai fericiti.

Peste 6200 de persoane au fost intrebate cat de multi bani cheltuiesc pe serviciile care le ofera timp liber. In cadrul cercetarii expertii au oferit 40 de dolari unui grup de 60 de persoane pentru a-i cheltui in prima saptamana pe lucruri materiale si in a doua pe servicii. Concluzia: a fost descoperit ca subiectii au fost mai fericiti in al doilea caz, desi majoritatea persoanelor nu doreau sa cheltuiasca bani pe servicii care le-ar fi furnizat timp liber, chiar daca isi permiteau acest lucru. ,,Desi cumpararea timpului poate fi un amortizor al presiunii exercitate de viata de zi cu zi, foarte putine persoane apeleaza la acest beneficiu chiar daca isi permit. Initial am considerat ca acest beneficiu este resimtit doar de persoanele cu o stare materiala buna, dar aceleasi efecte au fost descoperite in intreg spectrul al veniturilor,” a explicat profesoara Elizabeth Dunn. Studiul sugereaza ca persoanele ar trebui sa evite ,,terapia prin cumparaturi” pentru a se simti mai bine, noteaza Independent. Oamenii cu o stare materiala buna si-ar putea utiliza banii pentru a plati alte persoane pentru ca acestea sa le indelineasca treburile zilnice, precum curatenia, gatitul sau realizarea cumparaturilor.