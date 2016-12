Obiceiuri de Anul Nou. LA MULTI ANI cu bucurie!

S-a mai incheiat un an, lasand locul unui 2017 in care ne punem cu totii sperantele ca va fi mai aparte ca precedentul, pe care il lasam in urma cu mai multa sau mai putina nostalgie.

Ne pregatim in primul rand sa marcam noaptea dintre ani, un moment al schimbarii, al bucuriei si al sperantei – de vreme ce mai toata lumea isi pune dorinte sau macar ajunge cu gandul la ce si-a propus sa transforme in realitate, la nivel de planuri si nazuinte, o data ce anul se schimba.

Inca de copii, multi dintre noi isi amintesc faptul ca exista o serie de traditii pe care le vedem- mai mult sau mai putin – respectate an de an, in aceasta perioada. Astfel ca, uneori inca din Ajunul Anului Nou, insa de cele mai multe dati in prima zi a lui ianuarie, prichindeii, dar si cetele de voinici ies din nou la colindat, cum au facut si de Craciun, de aceasta data cu Sorcova si, respectiv cu Plugusorul. Sunt obiceiuri vechi de cand lumea, care se mai respecta si in prag de 2017, dar cu precadere in zonele rurale.

In prima zi a noului an, de Sfantul Vasile, credinciosii cred ca se deschid cerurile. Drept urmare, sporesc in rugaciuni, merg la biserica, avand in vedere ca se face slujba in dimineata zilei de 1 ianuarie, si dau de pomana cu gandul la cei Adormiti.

Pe langa traditii, exista si unele superstitii, de la care multi dintre romani nu se abat, convinsi ca doar asa sporesc belsugul in caminul lor. De exemplu, se spune ca Revelionul trebuie sa te prinda cu bani in buzunar, ca sa ai un an nou plin de bunastare, sa porti macar ceva rosu, daca nu si cel putin o piesa de vestimentatie noua. Dar si ca in prima zi a anului e bine sa se manance cateva boabe de struguri, pentru ca ar simboliza bunastare si sanatate, drept urmare, gospodinele se straduiesc sa aiba astfel de fructe pe masa.

Indragostitii au mare grija sa aiba acasa sau, dupa caz, sa ocheasca din timp in locul in care petrec Revelionul o ramura de vasc, si sa se sarute sub ea la miezul noptii dintre ani, crezand ca astfel nu se vor desparti niciodata si vor fi fericiti impreuna.

De altfel, la nivel de spor la avutie, se spune ca nu e cazul nici sa se dea bani imprumut pe 31 si 1 ianuarie, astfel incat sa nu se dea belsugul. Nu in ultimul rand, se crede ca e semn bun – de belsug- ca primul intrat intr-o gospodarie, in prima zi a anului sa fie un barbat. Dar si ca nu e bine sa se spele si sa se trebaluiasca prin locuinta, de 1 ianuarie, ca intr-o zi de mare sarbatoare.

La multi ani! 2017 sa va gaseasca sanatosi si bucurosi! Si citind national.ro !

sursa foto: dej24.ro

loading...