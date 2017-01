Obama pleaca in lacrimi

“Yes, we can. Yes, we did”, a rostit presedintele SUA, la ultimul sau discurs, la Chicago, in care s-a adresat Americii si lumii.

Puternic emotionat, cel de-al 44 -lea presedinte american le-a cerut concetatenilor sa ramana ”actori ai procesului democratic”. ”Democratia poarte esua atunci cand cadem in frica”, a insistat Obama, subliniind ”remarcabilul cadou” care este Constitutia americana. Cu tamplele grizonate si cu fata marcata de cei opt ani petrecuti in fruntea primei puteri mondiale, primul presedinte negru al SUA a facut si un apel la unitate. Chestiunea rasiala ramane ”un subiect care divizeaza America”. ”Cu totii trebuie sa ne unim pentru a reconstrui institutiile noastre democratice”, a rostit Obama, in fata a 20.000 de persoane adunate in centrul din Chicago (Illinois) ors in care s-a cunoscut cu sotia sa si unde s-au nascut copiii familiei Obama.

Avertisment pentru Trump

Obama isi face bagajele dar beneficiaza de o solida cota de popularitate. ”Prima data cand a venit la Chicago, acum peste 20 de ani, incercam sa inteleg cine eram, eram in cautarea unui scop in viata. Aici am inteles ca schimbarile se pot produce numai daca oamenii se implica si se angajeaza. Dupa opt ani de presedintie, cred in continuare asta”, a declarat presedintele, in timp ce lumea vuia de entuziasm. In discursul sau, Obama a vut grija sa nu rosteasca niciodata numele succesorului sau la Biroul Oval, dar a lansat cateva avertismente, in special cu privire la incalzirea globala (negata de Trump). ”Putem si trebuie sa gasim cea mai buna solutie pentru a ataca problema. Negand acest fenomen, inseamna nu numai sa tradam generatiile viitoare, dar si sa tradam spiritul inovatiei si al cautarii de solutii care i-au ghidat pe fondatorii acestei tari”, a adaugat el, in imensa sala de conferinta McCormick Place.

Michelle, dragostea mea

Chicago, unde familia Obama are o resedinta, va juca un rol important in ”viata de dupa” a presedintelui democrat: acolo va exista o bilbioteca prezidentiala si o fundatie. Barack a lasat sa-i scape o lacrima atunci cand i-a adus un omagiul sotiei sale, Michelle: ”De 25 de ani ai fost nu numai sotia mea si mama copiilor mei, dar si cea mai buna prietena a mea”, a spus presedintele. ”Ai transformat Casa Alba intr-un loc care apartine tuturor. O noua generatie are, astfel, standarde mai inalte, pentru ca te au pe tine drept model. M-ai facut mandru. Ai facut aceasta tara mandra”, a adaugat el, salutandu-si si fiicele (chiar daca cea mica, Sasha, a ramas in Washington din cauza unui examen). ”Din tot ce am realizat in viata, cea mai mare mandrie este sa va fiu tata”, a mai spus Obama.