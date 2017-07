O ultrareligioasa la Casa Alba

La doar 34 de ani, Sarah Huckabee Sanders a devenit noul purtator de cuvand al lui Donald Trump, un post foarte expus.

Bruneta si sudista, Sarah Sanders a debutat in administratia Trump ca adjunct al fostului purtator de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer, pe care l-a inlocuit dupa ce acesta si-a prezentat demisia. Spicer a protestat si in legatura cu Anthony Scaramucci, noul director de comunicare al Casei Albe, in ciuda obiectiilor secretarului general Reince Priebus. Revenind la Sarah Huckabee Sanders: este fiica unui politician cunoscut, Mike Huckabee, fost pastor baptist si guvernator de Arkanasas. A venit anul trecut in echipa lui Trump unde a avansat progresiv pana ce a intrat la Casa Alba, unde l-a inlocuit din ce in ce mai mult in fata presei pe Spicer. L-a insotit pe Trump si la Paris, cu ocazia festivitatilor din 14 iulie, participand si la dineul cu Macron in turnul Eiffel.

Modelul sau: Dumnezeu

In fata jurnalistilor, Sarah Sarah Huckabee Sanders a stiut sa fie si dezarmanta, evocand credinta, familia si cei trei copii. Raspunzand unei intrebari legate de comportamentul si vocabularul lui Trump pe Twitter, ea a spus: ”Ca persoana credincioasa, nu am decat un singul model perfect, Dumnezeu. Nimeni nu este perfect, doar unul sigur. Vineri, cand Spicer si-a prezentat demisia, interogata despre presupusul haos in celebra aripa de Vest a Casei Albe, a raspuns: ”Daca vreti sa deveti un adevarat haos, veniti la mine dimineata, cand cei trei copii ai mei alearga peste tot”. Sanders foloseste si umorul pentru a face fata presei: ”Daca presedintele ar merge pe apele raului Potomac, presa ar scrie doar ca nu stie sa inoate”.

Noul sef de comunicare isi sterge urmele

Anthonu Scaramucci si-a sters o serie de vechi postari pe Twitter de pe pagina personala, in special cele ce o sustineau pe Hillary Clinton in cursa pentru Casa Alba. Venit de pe Wall Street, Scaramucci a denumit aceasta ”transparenta totala”. ”Viziunile din trecut au evoluat si nu ar trebui sa reprezinte o distragere a atentiei. Acum sunt in slujba @POTUS (contul oficial al presedintelui SUA) si asta e tot ce conteaza”. In vechile mesaje de sustinere a candidatului democrat, Scaramucci isi exprima si opozitia fata de zidul pe care Trump vrea sa-l ridice la frontiera cu Mexicul, sustinea dreptul femeilor la avort sau casatoriile gay.

Ambasadorul cheie al Rusiei pleaca

Serghei Kisliak, ambasadorul Federatiei Ruse la Washington, care se afla in centrul scandalului RussianGate, a anuntat ca i s-a terminat mandatul la Washington iar ministrul consilier Denis Gontchar, adjunctul misiunii, va asigura interimatul pana la sosirea succesorului lui Kisliak. Kisliak, care s-a aflat in post la Washington din 2008, ar trebui sa fie inlocuit cu adjunctul afacerilor Externe, Anatoli Antonov, a carui desemnare urmeaza sa fie aprobata de Kremlin. Mandatul lui Kisliak se termina pe fondul anchetelor desfasurate de mai multe comisii parlamentare americane, inclusiv a procurorului special Robert Mueller, in legatura cu ingerintele Rusiei in campania prezidentiala din SUA si suspiciunile de intelegere intre Moscova si echipa de campanie a lui Trump.

Mesaj de 100.000 de tone pentru Putin

Presedintele SUA a inaugurat sambata cel de-al 11-lea portavion american USS Gerald Ford si primul din noua generatie a acestor nave cu propulsie nucleara. ”Otelul american si bratele americane au fabricat un mesaj de 100.000 de tone catre restul lumii: puterea americana nu are egal”, a declarat Trump, aflat la bordul navei. ”Indiferent unde va fi aceasta nava, aliatii nostri vor dormi sinistiti iar dusmanii nostri vor tremura de frica”, a spus presedintele american, care a reamintit Congresului sa-i sustina cererea de crestere a bugetului Apararii. Avand o lungime de 333 de metri, USS Gerald Ford va avea un echipaj format din 4460 de persoane. Nava, care a costat aproape 13 miliarde de dolari, este propulsata de doua reactoare nucleare si va inlocui navele din clasa portavioanelor Nimitz care si-au atins cei 50 de ani de serviciu programati. Un alt portavion, USS Kennedy, se afla la ora actuala in constructie. Flota americana vrea 12 nave de acest tip pana in 2031, puternic sustinuta de Donald Trump. De departe, nici o tara nu dispune de o asemenea putere navala. Rusia si Franta nu au decat un portavion fiecare, la fel si Marea Britanie. China si-a lansat cel de-al doilea portavion la apa dar nu este inca operational. Gerald Ford va deveni operational in 2020.