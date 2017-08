O romanca va fi deportata din Dubai pentru ca a facut sex pe un iaht

O romanca urmeaza sa ajunga in spatele gratiilor si sa fie deportata, dupa ce a intretinut relatii sexuale pe un iaht. Femeia mai este acuzata si ca a luat un tratament medicamentos pentru intreruperea unei sarcini nedorite.

Potrivit primelor informatii, romanca a intalnit anul trecut un barbat neidentificat, care ar putea sa fie cetatean roman, pe un iaht luxos din Dubai Marina, iar cei doi au plecat intr-o scurta croaziera si au intretinut relatii sexuale consensuale, dar ilegale intre doua persoane necasatorite din Dubai. La scurt timp dupa, femeia a realizat ca a ramas insarcinata, iar barbatul a fugit din Dubai. Ulterior, romanca a achizitionat un tratament medicamentos pentru intreruperarea sarcinii nedorite, care i-a provocat o hemoragie si a fost nevoita sa ajunga intr-un spital din Dubai. Medicii au realizat sursa hemoragiei si au chemat autoritatile, intrucat aceasta nu a putut sa dovedeasca o sarcina legitima, iar avorturile sunt interzise in Emiratele Arabe Unite. Romanca a recunoscut ca a ramas insarcinata in urma intretinerii de relatii sexuale pe un iaht din Dubai Marina. Ca urmare, procurorii au pus-o sub inculpare pentru intretinere de relatii sexuale ilegale si pentru ca a recurs la un tratament medicamentos pentru intreruperea unei sarcini. Imediat, magistratii au decis condamnarea romancei la trei luni de inchisoare pentru intretinerea de relatii sexuale in afara casatoriei si la o luna suplimentara pentru avort. De asemenea, aceasta urmeaza sa fie deportata in Romania. Curtea de Apel a redus condamnarea la o luna de inchisoare si la o amenda de 460 de euro pentru avort, desi femeia a sustinut ca a facut sex in Romania.