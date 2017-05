O noua moda: inelul de fitness

Startup-ul Motiv a lansat un nou dispozitiv de fitness tracking care vine sa rezolve doua dintre marile probleme ale acestui tip de gadgeturilor – forma si autonomia.

Firma Motiv propune un dispozitiv inovativ, sub forma unui inel care se poarta pe degete si care, din imaginile prezentate de companie, arata foarte bine. Motiv este realizat dintr-un aliaj foarte usor din titan, are o autonomie de pana la cinci zile si inregistreaza aproape toti parametri deveniti standard in domeniu, de la distanta la caloriile consumate in diverse activitati. Inelul Motiv se sincronizeaza cu smartphone-ul si, cu ajutorul unei aplicatii dedicate, gestioneaza toate informatiile relevante, precum un smartwatch sau o bratara de fitness. Poate fi purtat inclusiv pe timpul somnului, avand un senzor care inregistreaza acest lucru, dar si la dus sau cand va spalati pe maini, fiind rezistent la apa. Inelul Motiv se incarca complet in 90 de minute, de la un port USB, cu ajutorul unui incarcator simplu si foarte ingenios. Motiv costa 199 de dolari, vine in doua culori (slate grey si rose gold) si va ajunge pe piata in aceasta vara.