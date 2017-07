O noua escrocherie pe WhatsApp!

Desi serviciul de mesagerie a anulat taxa anuala de 0,99 dolari utilizatorilor, hotii inventivi au gasit o noua metoda de inselatorie.

Concret, ei trimit un e-mail sau un mesaj pe WhatsApp prin care ii anunta pe utilizatori ca termenul pana la care vor putea folosi aplicatia gratuit este aproape sa expire, iar pentru a folosi in continuare serviciul trebuie sa plateasca. Apoi incearca sa va obtina datele bancare, trimitand un link pe care vor sa il accesati. Aici, va vor cere sa introduceti numarul cardului, numele de pe card, data expirarii si codul CVC, cu care va pot folosi apoi cardul pentru a efectua tranzactii online. O alta inselatorie promitea utilizatorilor un serviciu gratuit de internet, fara ca acestia sa fie nevoiti sa utilizeze Wi-Fi-ul. O aberatie din punct de vedere tehnic, dar o oferta tentanta pentru utilizatori. In toate schemele de acest gen specialistii IT recomanda un minim de documentatie online si solutii de securitate. Taxa de 0,99 dolari perceputa de WhatsApp a fost eliminata in 2016, cand Facebook a preluat serviciul de mesagerie, intr-o tranzactie de 19 miliarde de dolari.