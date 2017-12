O masina in care se aflau 3 copii si 2 adulti s-a rasturnat, in Timis

Salvatorii au intervenit in ajutorul persoanelor aflate intr-o masina ce a fost implicata intr-un accident rutier produs pe o sosea de pe raza judetului Timis.

Mai exact, un autoturism in care se aflau doi adulti si trei copii a parasit carosabilul si s-a rasturnat. S-au chemat ajutoare, iar la fata locului au intervenit ambulante, dar si descarcerarea. Din fericire, urmarile incidentului rutier nu au fost grave. Din cate au anuntat reprezentantii ISU Timis, accidentul a trimis la spital unul dintre minori, dar si un adult, ambii avand “rani usoare”.

Ramane ca politistii sa lamureasca toate conditiile in care s-a produs accidentul. Din cate se poate vedea din imaginile surprinse in zona in care a avut loc nedoritul eveniment rutier conditiile meteo erau specifice iernii.

sursa foto: Facebook/ISU Timis