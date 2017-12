O maimuta, personalitatea anului

Un macac negru, vedeta pe Internet dupa ce i-a furat aparatul fotografului David Slater reusind sa-si faca doua selfie in jungla Indoneziei, a primit aceasta distinctie de catre organizatia PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Totul dupa o inedita batalie juridica.

In 2011, maimuta i-a sterpelit aparatul lui David Slater, un fotograf britanic care realiza un reportaj in rezervatia Tangkoko din insulele indoneziene Sulawesi, situate intre Borneo si Noua Guinee. Selfiurile s-au raspandit ulterior pe Internet cu viteza fulgerului, ajungand si in atentia PETA care l-a atacat pe Slater in justitie, in 2015, afirmand nici mai mult nici mai putin ca drepturile de autor al acestor ”selfies istorice” apartin maimutei in cauza.

Evident, David Slater a estimat ca el este proprietarul legitim al fotografiilor. Slater lasase aparatul foto cateva minute si s-a indepartat, realizand ulterior ca macacul i l-a luat si a apasat pe declansator. A urmat o curioasa batalie juridica iar litigiul s-a stins abia in septembrie, printr-un acord intre Slater si PETA, fotograful acceptand sa doneze 25% din viitoarele venituri realizate din folosirea sau vanzarea selfiurilor maimutei organizatiilor care se ocupa cu protejarea habitatului Naruto sau altor zone salbatice din Indonezia.