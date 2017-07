O intrebare pentru Theresa May: “Am pasaport romanesc. Voi fi deportat?”

Un jurnalist de la revista GQ a ajuns in presa din regat dupa ce a luat-o prin surprindere pe Theresa May, la o petrecere in Londra.

Nimrod Kamer (stanga), in momentul de fata corespondent de arta al revistei GQ, a abordat-o direct pe Theresa May in timp ce se poza alaturi de aceasta: “Am pasaport romanesc. Sunt pe cale de a fi deportat?”. “Nu, nu esti”, a venit raspunsul din partea prim-ministrului britanic. Theresa May s-a simtit datoare sa-i explice propunerea pe care guvernul a facut-o oficialilor europeni in legatura cu drepturile cetatenilor UE in Marea Britanie, in sensul ca respectivele pasapoarte vor servi mai mult la a tine o evidenta si nicidecum la a-i identifica pe straini in vederea expulzarii. Kamer este un jurnalist si umorist cunoscut, care a colaborat cu publicatii importante, intre care The Guardian, BBC, Wired Magazine. El l-a abordat chiar si pe presedintele SUA, Donald Trump, inainte de alegerile din 2016. Intrebat despre discutia cu premierul britanic,Nimrod a spus: “M-am dus la eveniment doar pentru a o intreba pe Theresa May despre Brexit. Ma bucur ca traiesc intr-o democratie in care toata lumea poate vorbi alesilor chiar daca nu sunt invitati la petrecere”.