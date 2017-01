O indianca de 78 de ani a inventat dieta cu nisip

O femeie in varsta de 78 de ani, din India, mananca zilnic doua kilograme de nisip si sustine ca aceasta “dieta” neobisnuita a ajutat-o sa ramana sanatoasa.

Practic, ea isi petrece ore intregi mestecand nisip. Kusma Vati spune ca mananca nisip si pietris de 63 de ani. ”Imi place foarte mult sa fac asta si nu cred ca au vreun efect nociv. Nu am avut nicio problema la stomac, iar dintii mei sunt in regula, ba chiar sunt mai puternici. Pot sa musc din cea mai tare piatra fara probleme”. De cand s-a apucat sa manance nisip, Kusma sustine ca nu a fost nevoita sa mearga la doctor. “Nu m-am dus niciodata la doctor, pentru ca nu a fost nevoie. Din cate imi aduc eu aminte, m-am simtit foarte bine. Am inceput sa mananc nisip de la 15 ani. La inceput m-a durut stomacul, dar nu a durat mult. Simt cum mineralele din nisip imi ofera energia de care am nevoie pentru a lucra pamantul”. Nepotii batranei au implorat-o sa renunte la acest obicei bizar, dar fara reusita. Vati a spus: “Nepotii mei insista sa merg la medic, pentru a scapa de aceasta dependenta, dar nu vad de ce as face asta. Sunt sanatoasa si energica datorita nisipului”.