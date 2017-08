O fetita ucisa si mai multi oameni raniti, dupa ce o masina a intrat intr-un local din Paris

Au fost momente de groaza, noaptea trecuta, pentru persoanele aflate intr-un local din estul capitalei franceza, dupa ce un autoturism condus de un tanar in varsta de 31 de ani a intrat in plin in pizzeria respectiva.

O fetita in varsta de 13 ani a pierit in urma acestui episod, alte cel putin patru persoane fiind ranite grav. Anchetatorii au facut verificari la fata locului si au exclus ipoteza unui atac terorist. Conform france24.com, o posibila varianta luata in calcul ar fi aceea ca tanarul sofer ar fi incercat sa-si curme zilele. E de mentionat faptul ca inca nu au fost anuntate concluziile finale ale investigatiei facute in cazul de fata.

foto: captura youtube