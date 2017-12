O femeie si patru jandarmi, la spital in urma unui accident

Mai multe masini ale salvatorilor si politiei au intervenit, noaptea trecuta, in Capitala, la locul unui accident rutier in care a fost implicat un Logan al Jandarmeriei.

Totul s-a intamplat pe cheiul Dambovitei, in zona Timpuri Noi. Mai precis, autoturismul in care erau patru jandarmi, aflati in patrulare, din cate s-a precizat din directia institutiei, si un alt autovehicul s-au lovit. Impactul i-a trimis pe toti cei patru jandarmi la spital. La fel s-a intamplat si cu o femeie aflata in cealalta masina implicata in incidentul rutier.

La fata locului au ajuns si politistii, care vor face ancheta menita sa lamureasca exact conditiile in care a avut loc accidentul.