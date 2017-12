O femeie a preluat conducerea Mafiei Siciliene

La doua saptamani dupa moartea celebrului Toto Riina, seful recunoscut al mafiei siciliene, Maria Angela Di Trapani i-a preluat locul, in numele sotului sau, si el aflat la puscarie.

Toto Riina, celebrul mafiot dupa care s-a facut seria de filme “Nasul”, a murit in urma cu doua saptamani. Acesta a lasat in urma o familie indurerata, dar si un vid de putere in lumea interlopa din Italia. Care a fost rapid ocupat. Presa din Italia noteaza ca centrul de putere s-a mutat, iar noul lider al Mafiei este o adevarata surpriza pentru toata lumea. Motivul? Noul lider este … o femeie! Maria Angela Di Trapani conduce acum lumea interlopa din sudul Italiei. Aceasta este sotia unui alt cunoscut cap al Mafiei, Salvino Madonia, care se afla la inchisoare. Faptul ca o familie mafiota este condusa de o femeie este un lucru rar intalnit, in special pentru italieni. De altfel, in cazul mafiotilor ce au constituit Cosa Nostra din USA, accederea femeilor in randul lor era o adevarata blasfemie. Femeia a preluat atributiunile sotului ei si conduce cu o mana de fier clanul Madonia, cel care se afla la putere in acest moment. Politistii italieni spun ca familia Madonia s-a organizat cel mai repede dupa moartea lui Riina si a pus stapanire pe multe afaceri din zona de sud a Italiei. Familia are multe afaceri ilegale, insa principala ocupatie este constituita din taxe de protectie pe care le cer afaceristilor de succes din Sicilia.