O angajata FBI s-a maritat cu un terorist ISIS

Femeia, care participa ca traducatoare la o ancheta ce-l viza pe acesta, a plecat in Siria pentru a-l avertiza si a-l lua de barbat, generand un scandal de amploare.

Astfel, Daniela Greene si-a mintit superiorii cu privire la calatoria ce urma sa o faca in Siria, unde si-a prevenit sotul, fostul rapper Denis Cuspert, ca face obiectul unei anchete. Green s-a maritat cu Cuspert in 2014, dar situatia abia acum a parvenit mass-media, care a denuntat situatia jenanta in care s-a aflat FBI. Potrivit CNN, la cateva saptamani dupa plecarea in Siria, Daniela a recunoscut ca a comis o greseala si a revenit in SUA, unde a fost arestata, acceptand sa colaboreze cu anchetatorii, fiind si condamnata la doi ani de inchisoare. In vara lui 2016 a fost eliberata. In octombrie 2015, tot CNN anunta ca Denis Cuspert (39 de ani) a fost ucis de un raid american in Siria. Cuspert figura pe lista celor mai periculosi teroristi internationali alcatuita de departamentul de Stat. Fostul rapper german s-a alaturat ISIS in 2012, unde a lucrat ca propagandist si recrutor. A aparut in mai multe materiale video ale gruparii teroriste, dintre care intr-unul avand un cap taiat in brate. Pe de alta parte, presa americana s-a intrebat ce intelegere au facut anchetatorii cu Daniela Greene, in conditiile in care pentru fapte similare alti oameni au primit pedepse mult mai grele.

