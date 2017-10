O adolescenta si un barbat, atacati de urs, in Fagaras

Oamenii au ajuns pe mana medicilor luni dimineata, dupa ce animalul a coborat din padure pana pe o strada din orasul Fagaras, in apropierea unui imobil.

La un moment dat, ursul s-a napustit asupra lor, fara ca niciuna dintre cele doua persoane sa se poata feri din calea pericolului.

Atat fata in varsta de 14 ani, cat si barbatul de 39 de ani au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au avut nesansa sa se afle in calea ursului aflat, cel mai probabil, in cautare de mancare. Din primele informatii, se pare ca ranile suferite de cei doi nu ar fi in natura sa le puna vietile in pericol.

Cazul se afla in atentia autoritatilor locale.