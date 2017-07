Nunta de 1150 de euro

In timp ce la noi nuntile se fac cu zeci de mii de euro, daca nu sute de mii sau milioane, iata ca, in Scotia, un cuplu a reusit sa treaca prin fericitul eveniment cu numai 1150 euro. Si au avut 100 de invitati!

Daca multe femei viseaza la o nunta exclusivista si nu le pasa de bugetul alocat, o mireasa din Scotia si-a propus sa nu chestuiasca mai mult de 1000 lire, adica 1150 euro. Astfel, Emilyrose Fitzpatrick, in varsta de 29 de ani, a decis sa imbrace o rochie alba, lunga, care a constat-o in jur de 60 de lire. Cat despre petrecere, au ales un local, unde pe mancare, bautura si muzica, mirii au dat 590 de lire, iar in pret a fost inclusa si o camera unde si-au petrecut noaptea nuntii. Pretul este unul foarte mic, intrucat cei doi au avut 100 de invitati la nunta. Mireasa marturiseste ca 200 de lire au costat-o fotografiile de nunta, alte 50 de lire aranjamentele florale, 30 de lire tortul miresei, iar 70 de lire au fost verighetele. “Ne-a luat mai putin de patru luni sa planificam totul avand un buget foarte limitat”, mai spune mireasa. Tanara sustine ca trecea printr-o perioada dificila din punct de vedere financiar, insa si-a dorit sa se vada la casa ei. “Eu tocmai ce terminasem facultatea si eram somera”. Cei doi miri au sustinut ca si-au dorit sa cheltuiasca mai putin pe nunta lor pentru a-si permite “o vacanta uimitoare”. Acum, e drept, scotienii sunt cunoscuti in intreaga lume pentru zgarcenia care-i caracterizeaza.