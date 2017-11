Nucleara Belarus, la portile UE

30 de ani dupa catastrofa de la Cernobal, care i-a afectat o mare parte din teritoriu, Belarus aproape a terminat prima sa centrala nucleara, construita si finantata de Rusia, sub ochii neputinciosi ai Lituaniei vecine si a europenilor.

La 15 kilometri de frontiera lituaniana, santierul centralei nucleare de la Ostrovets a intrat in faza finala. Cele doua reactoare cu o capacitate de 1200 de megawati fiecare vor porni din 2019, respectiv 2020. Proiectul, apropabt de guvern in 2008, este condus de grupul rus Rosatom si reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, din care 10 provin de la un credit rus. Centrala de la Ostrovets da frisoane locuitorilor din Belarus: un sfert din teritoriul tarii a fost iradiat in urma exploziei de la Cernobal, in 1986. Dar si occidentalilor, vizavi de siguranta nucleara a centralelor rusesti, sau dupa accidentul de la centrala japoneza Fukushima, in 2011. Rosatom a prezentat insa reactoarele de la Ostrovets ca ”cele mai moderne din lume” respectand ”toate normele internationale”. De partea cealalta a frontierei cu Lituania, Vilnius a denuntat un proiect ”care violeaza exigentele internationale in materie de siguranta nucleara si de mediu, la 20 km de frontiera UE si la 40 km de capitala lituaniana”. Lituania a anuntat ca va lua masuri ca ”nici o electricitate” de la Ostrovets nu va intra pe piata lituaniana (si deci europeana). O alta problema nerezolvata pentru Belarus este tratarea deseurilor radioactive.