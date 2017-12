Nu mai avem nici Rege!

Vestea a cazut ca un fulger peste romani. Regele Mihai a incetat din viata! Majestatea Sa a decedat marti, 5 decembrie 2017, la ora 13.00, la resedinta sa din Aubonne, Elvetia, dupa cum a anuntat Casa Regala. Regele romanilor avea 96 de ani. In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica.

Fiu al lui Carol al II-lea si al Principesei Elena a Greciei, Regele Mihai a fost mai degraba succesorul Regelui Ferdinand cel Loial, Intregitorul de Neam, de la care a invatat ca adevaratele calitati ale unui monarh sunt demnitatea si modestia, onoarea si darzenia in a-si servi tara indiferent de vicisitudinile timpului.

Un destin nemilos

De aceste vicisitudini suveranul Romaniei a avut parte din plin, destinul sau inscriindu-se intr-o tragica traiectorie impusa de o conjunctura istorica blestemata.

Majestatea Sa s-a nascut la 25 octombrie 1921, si a fost inscaunat ca rege al Romaniei in 1927, dupa ce tatal sau, Carol al II-lea a renuntat la tron preferand iubirea si luand in casatorie pe Ioana Maria Valentina Lambrino, cunoscuta ca Zizi Lambrino. Dar, in Europa, vremurile au inceput sa incline spre conduceri totalitare precum cea a lui Mussolini in Italia, iar Carol al II-lea fascinat de o asemenea perspectiva, isi revendica tronul abandonat in ciuda fiului sau si prima domnie a lui Mihai se incheie in 1930. Urmatoarea abdicare a lui Carol al II-lea il face, in 1940, pe Mihai, din Mare Voievod de Alba Iulia, din nou Rege al Romaniei. Sub uriasa presiune bolsevica, Regele Mihai este obligat sa semneze, pe 30 decembrie 1947, abdicarea sa care aduce si decesul monarhiei in Romania. Atunci s-a nascut Romania Rosie, Republica Populara Romania, inaintasa republicii socialiste de mai tarziu. Tot atunci incepe si exilul Regelui Mihai, un exemplu de demnitate si ilustratia vie a adevaratului sange albastru romanesc.

Regele Mihai si exilul

Regele Mihai si Regina Ana s-au cunoscut pentru prima oara in Londra, in 1947, cu ocazia casatoriei actualei Regine a Regatului Unit, pe atunci principesa Elizabeth a II-a a Marii Britanii cu principele Philip, duce de Edinburgh. Regele Mihai I i-a cerut mana principesei Ana de Bourbon-Parma la numai o saptamana de la acea prima intalnire. Din nefericire, casatoria Regelui Mihai se consuma deja in exil, pe 10 iunie 1948, in Grecia, la Atena, cu reprezentanti ai marilor case regale europene drept invitati. Mihai si Ana de Burbon au avut o casnicie de aproape 70 de ani, din care 44 s-a petrecut intr-un exil total nemeritat. Regele Mihai I si Regina Ana au cinci fiice: Principesa Mostenitoare Margareta, Principesa Elena, Irina Walker, Principesa Sofia si Principesa Maria.

Conform legii salice, succesorul lui Mihai I-la tronul Romaniei ar trebui sa fie nepotul sau Nicolae, dar Majestatea Sa si-a ales drept principesa pe Margareta. Din exil, de la Versoix, Regele Mihai s-a adresat in multe randuri poporului roman ignorand total sistemul absurd in care traiam, marginindu-se la mesaje de speranta, bunastare si sanatate.

Doliu national si funeralii

Conform unui comunicat al Presedintiei, Guvernul va organiza funeralii de stat pentru Regele Mihai si se vor declara zile de doliu national: „(…) O nedreptate istorica l-a indepartat de la domnie si l-a alungat din tara, dar acest trist eveniment nu l-a impiedicat ca in amarul Exil sa ramana atasat continuu valorilor autentice si credintei neabatute ca Romania va reveni la statutul firesc de stat european democratic. Dupa 1989, tinut departe de tara si poporul sau, Regele a continuat sa militeze pentru propasirea Romaniei. Turneele si misiunile diplomatice pentru aderarea Romaniei la NATO si la Uniunea Europeana ne arata devotamentul prin care a ramas neconditionat fidel Natiunii sale. Modelul sau inspirator ne dovedeste ca pentru Mihai I, a fi in serviciul tarii a fost o profesiune de credinta.

Prin tot ceea ce a facut, Regele Mihai si-a pus intreaga viata in slujba natiunii romane si a servit cu abnegatie, demnitate si responsabilitate tara in care s-a nascut. Pentru aceste merite, Guvernul va organiza funeralii de stat pentru Mihai I, potrivit rangului si meritelor sale. Astfel, vom arata ca ne respectam istoria si ca stim sa onoram asa cum se cuvine un mare om de stat”.

Ultimul omagiu

Casa Regala a Romaniei a anuntat ca “Trupul neinsufletit al Regelui Mihai I va fi depus in Holul de Onoare al Castelului Peles, iar apoi pentru doua zile in Sala Tronului, la Palatul Regal din Calea Victoriei. Slujba de inmormantare va avea loc la Catedrala Patriarhala. Inmormantarea va avea loc la Curtea de Arges, in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala. La dorinta Custodelui Coroanei romane, funeraliile Regelui Mihai I vor respecta traditia inaintasilor Majestatii Sale Defuncte. Incepand de azi, carti de condoleante vor fi deschise simultan la Castelul Peles, la Palatul Regal din Calea Victoriei si la Palatul Elisabeta. Ele vor fi la dispozitia publicului timp de 40 de zile. Condoleante pot fi transmise online la adresa http://www.familiaregala.ro/mesaje/. Toti cei care doresc sa depuna flori, jerbe sau coroane sunt invitati sa o faca, incepand de maine, la Palatul Regal din Calea Victoriei, in fata intrarii principale”.

Principele Nicolae nu a fost anuntat de decesul bunicului sau

Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai, si-a luat adio de la rege, printr-un mesaj pe pagina lui de Facebook. „Un doliu care va lasa Romania fara lacrimi. Majestate, drum lin”, a scris fostul principe Nicolae. De asemenea, nepotul regelui a anuntat ca va participa „la funeraliile Majestatii Sale”. Cu toate acestea, el a recunoscut ca a aflat despre trista veste de la avocatul sau si nu din Famila Regala. Principele nu a fost anuntat nici de matusa sa principesa mostenitoare Margareta, nici de mama sa, si nici de principesa Maria, tot matusa, fiica cea mica a Regelui, cea care s-a aflat la capataiul Majestatii Sale in ultimlele sale clipe.

Averea regala

Regele Mihai al Romaniei a lasat in urma sa o mostenire uriasa.Ultima editia a Top 300 Capital cei mai bogati romani plaseaza Familia Regala pe locul 85, in stagnare fata de anul anterior. Averea Casei Regale a fost estimata la 65-67 mil. euro, in usoara crestere de la nivelul de 63-65 milioane de euro, cat era in 2016.Familia Regala detine patru castele cu un total de peste 450 de camere, aproape 20.000 de hectare de padure, trei imobile si un teren in Bucuresti, un imobil si terenuri in Poiana Tapului, cateva cabane si cantoane in Azuga – Predeal si zeci de kilometri de drumuri forestiere.

Reactiile presei internationale

Mediile de informare si spatiul virtual au reactionat prompt la anuntul despre trecerea in nefiinta a Regelui Mihai. Canalul TV Euronews a afisat un flash: ”Regele Mihai al Romaniei a murit in Elvetia la varsta de 96 de ani”. Apoi a urmat un video omagial. Reputatul portal Business Review noteaza ca fostul suveran ”s-a retras din viata publica in luna martie a anului trecut, cand Casa Regala a Romaniei a anuntat ca sanatatea sa se deterioreaza dupa o interventie chirurgicala”. ”El a fost unul dintre ultimii oameni in viata care au servit ca sef de stat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial”, mentioneaza postul BBC. Aceeasi sursa aminteste ca regele Mihai a fost fortat sa abdice sub presiunea comunistilor, care au condus tara pana la revolutia din 1989.