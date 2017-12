Nu ma resuscitati

Medicii unui spital din Florida s-au confruntat cu o dilema de etica inainte de a respecta vointa unui pacient care a fost spitalizat in stare grava, nu avea acte ci doar un tatuaj ”Do Not Resuscitate”.

Barbatul, in varsta de 70 de ani, a sosit la urgente cu grave probleme respiratorii si avand un nivel mare de alcoolemie in sange. Fara nici un document de identitate, potrivit medicilor de la Jackson Memorial Hospital Miami, care au publicat o fotografie a tatuajului acestuia, insotit de semnatura barbatului, care a fost mascata in fotografie. Initial, medicii au decis sa nu respecte tatuajul si i-au administrat tratamente pentru a nu se angaja ”pe o cale ireversibila”. Apoi au apelat o comisie de etica care i-a sfatuit sa ia in considerare mesajul tatuajului, ca fiind dorinta reala a pacientului. In SUA, decizia pacientului de a nu fi resuscitat (DNR) care reprezinta exprimarea dreptului unui adult de i se refuza prelungirea suferintelor sau mentinerea unei calitati a vietii ”inacceptabila” figureaza in dosarul medical al persoanei respective si seveste informarii personalului medical ca nu trebuie sa procedeze la o reanimare cardio-pulmonara daca acesta considera ca este cazul. Astfel ca, in timpul noptii, starea pacientului s-a degradat iar la putin timp s-a instalat decesul. Intre timp, barbatul a fost identificat iar dorinta sa de a nu fi resuscitat a fost gasita in dosarul sau medical din cadrul departamentului sanatatii din Florida. Insa ”tatuajul sau a adus mai multa confuzie decat claritate”, au apreciat practicienii. Chestiunea care se pune este de a sti daca tatuajele reprezinta un mesaj de luat in serios sau ”decizii nefericite luate de o persoana aflata sub influenta alcoolului”, evocandu-se si un precedent in acest sens, din 2012, cand un barbat de 59 de ani a fost spitalizat cu un tatuaj DNR, ulterior dovedindu-se ca acesta a fost facut in urma unui pariu din tinerete.