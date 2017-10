Nu le mai oferiti batranilor locul in autobuz

Cu totii suntem invatati de mici ca este politicos sa le oferim locul pe scaun batranilor in mijloacele de transport in comun. Ei bine, ce sa vezi, e de-a dreptul gresit acest lucru, daca tinem la respectivii batranei.

Cercetatorii de la Oxford au realizat un studiu controversat prin care se spune ca, de fapt, nu este bine sa oferim locul pe scaun celor trecuti de prima tinerete. Cercetatorii au si o explicatie in acest sens. Acestia spun ca batranilor le face bine sa stea in picioare pentru ca ii ajuta la sanatate. Adica, mersul pe jos, urcatul treptelor, cat si statul in picioare ajuta la sanatate. „Trebuie sa incurajam activitatea fizica in randul batranilor, nu sa ii incurajam sa fie sedentari. Nu va sfatuiti parintii sa ia liftul, ci sa mai urce un etaj pe scari. Si ganditi-va de doua ori inainte sa cedati locul pe scaun in autobuz sau tren unei persoane in varsta. Statul in picioare este un exercitu fizic bun pentru ei”, a spus profesorul Sir Muir Gray. Bine, bine, dar daca batranelul de langa mine scoate deja limba de un cot pentru ca s-a grabit sa ajunga din urma tramvaiul? In cazul asta, ce-i de facut? Il ajut sa-si scoata nitroglicerina din buzunar sau il las sa-si traga sufletul pe locul meu? Grea problema, dar sunt sigur ca SMURD-ul o va descalci de minune.